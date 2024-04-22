روسيا تتعهد بـ"ضمان أمنها" في حال نشر أسلحة نووية في بولندا

تعهد الكرملين، الإثنين، باتخاذ روسيا الإجراءات اللازمة لضمان "أمنها" في حال نشرت وارسو أسلحة نووية على أراضيها.

وجاء تصريح الكرملين الذي نقلته وكالة "فرانس برس" في أعقاب تصريحات للرئيس البولندي أندريه دودا بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "العسكر سيحللون الوضع بالتأكيد، وفي أي حال من الأحوال، سيتخذون كل الإجراءات المضادة المطلوبة لضمان أمننا".

وأكد الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الإثنين، "استعداد" بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي، لنشر أسلحة نووية على أراضيها حال قرر الناتو تعزيز جبهته الشرقية في مواجهة نشر روسيا أسلحة جديدة في بيلاروس وجيب كالينينغراد.

وقال دودا لصحيفة "فاكت"، إنه "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار التشارك النووي على أراضينا بهدف تعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي، نحن مستعدون للقيام بذلك".