الصين تعلن مواصلة دعمها المالي لسريلانكا

أعلنت الصين أنها ستواصل دعمها المالي لجمهورية سريلانكا، فيما اختتم رئيس وزراء هذا البلد الذي يعاني أزمة، زيارة إلى بكين، سعياً لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون، حسب وكالة "فرانس برس".

وكان رئيس الوزراء السيرلانكي، دينيش غوناواردينا، وصل إلى الصين، الاثنين، في زيارة شملت لقاء مع الرئيس شي جين بينغ، ومشاركة في منتدى بواو، وهو اجتماع دولي رفيع المستوى.

وكانت الأزمة الاقتصادية المتواصلة منذ سنوات في سريلانكا على رأس جدول أعمال غوناواردينا في الصين، التي تمثّل حوالي 10 في المئة من إجمالي الديون الخارجية للدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وأكدت الصين استعدادها "لمواصلة دعم مؤسساتها المالية للتفاوض بنشاط مع سريلانكا، والحفاظ على اتصالات ودية مع الدائنين الآخرين، ولعب دور إيجابي في صندوق النقد الدولي، ومساعدة سريلانكا في الإغاثة المالية". حسب بيان مشترك نُشر الجمعة.