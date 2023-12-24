لماذا يخشى ليبراليو أمريكا عودة ترامب؟

ناقش تقرير لصحيفة "التايمز" المخاوف الحقيقية التي يعبر عنها العديد من الأمريكيين، خصوصًا الليبراليين، مِن تمكن الرئيس السابق "ترامب" الذي يتقدم على منافسيه الجمهوريين كافة، بالفوز في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورغم أن نتيجة انتخابات عام 2016 ، فوز ترامب، لم تكن غريبة بفعل المشاكل والانقسامات التي كان يعيشها الناخب الأمريكي وضعف الحزب الديمقراطي، فإن الديمقراطية الأمريكية استطاعت البقاء في ظل أربع سنوات رئاسية مرهقة، وفق الصحيفة.

لكن، هذه المرة يتوعد أنصار ترامب، في حال فوزه، بكل جدية تنفيذ خطط تتمثل باستخدام الجيش لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وسحق الاحتجاجات في المدن التي يديرها الديمقراطيون.

وفي هذا السياق، قال مارك إلياس، محامي الحزب الديمقراطي: "إن دونالد ترامب يخطط للإطاحة بالديمقراطية الأمريكية. وإنه ليس سرًا، وليس خفيًّا. والسؤال الوحيد هو ما إذا كان ثمّة عدد كاف من الناس سيهتمون بما فيه الكفاية لوقفه".