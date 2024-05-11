حملة ترامب تكشف عن "مرشح غير متوقع" لمنصب نائب الرئيس

نقل موقع آكسيوس الأمريكي، على لسان مصدرين مطلعين على حملة الرئيس السابق دونالد ترامب، إن الحملة تدرس بشكل جدي أن تكون منافسة ترامب الجمهورية السابقة نيكي هايلي، نائبة له في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

ويأتي ترشيح هايلي رغم مواقفها المتباينة مع ترامب في قضايا كثيرة، لمعالجة معضلة شح التبرعات التي تواجه حملة ترامب، إذ تحظى هايلي بعلاقات وثيقة مع المانحين.



كما يمكن أن تساعد المصالحة مع هيلي، سفيرة ترامب السابقة لدى الأمم المتحدة، في تقليل جذب بعض الجمهوريين من خريجي الجامعات الذين استمروا في التصويت لها في الانتخابات التمهيدية حتى بعد انسحابها.

وفي الانتخابات التمهيدية بولاية إنديانا يوم الثلاثاء، حصلت هيلي على أكثر من 20% من الأصوات في مسابقة سمحت أيضًا للديمقراطيين والمستقلين بالإدلاء بأصواتهم في سباق الحزب الجمهوري.

وقد تكون هناك مزايا لهيلي أيضًا، فهي لم تؤيد ترامب، وإذا استمرت في حجب دعمها وخسر ترامب في نوفمبر، فقد تلومها أجزاء كبيرة من القاعدة المحافظة للحزب الجمهوري.

ومن المحتمل أن يهدد ذلك أي حملة رئاسية مستقبلية لهايلي أو مستقبلها في سياسات الحزب الجمهوري.

ولدى ترامب وهيلي وجهات نظر مختلفة حول قضايا مثل الحرب الأوكرانية وتغيير البرامج مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

وقد سعت هيلي إلى إرسال المزيد من الموارد إلى أوكرانيا والسماح لها بأن تصبح جزءاً من حلف شمال الأطلسي، لكن ترامب لم يفعل ذلك.

وهاجم ترامب هيلي بسبب إصلاحاتها المقترحة مثل رفع سن التقاعد للأجيال القادمة.