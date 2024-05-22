وصول جثامين "رئيسي" ومرافقيه إلى طهران (فيديو)

وبدأت، الثلاثاء، في مدينة تبريز، شمال غرب إيران، مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي قُتل الأحد في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية وعرة.

وأظهر التلفزيون الرسمي آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في وسط مركز محافظة أذربيجان الشرقية حاملين صور الرئيس والضحايا السبعة الآخرين في الحادث.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية قد ذكرت "أن مراسم جنازة الرئيس ورفاقه ستقام صباح اليوم في تبريز، وبعد الظهر في مدينة قم، كما ستقام ليل الثلاثاء مراسم توديع الجثامين في مصلى العاصمة طهران، على أن تنطلق صباح الأربعاء مراسم التشييع من جامعة طهران إلى ساحة آزادي الحرية في العاصمة طهران.

وتابعت: "هناك مراسم أخرى ستقام عصر الأربعاء بحضور ضيوف ووفود أجنبية في طهران".

واختتمت: ستقام صباح الخميس مراسم التشييع في خراسان الجنوبية، وفي مساء هذا اليوم ستقام مراسم دفن جثمان آية الله رئيسي في حرم الإمام الرضا عليه السلام.