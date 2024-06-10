روسيا تَسخر من خسارة ماكرون وشولتس بالانتخابات الأوروبية

سخر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، من خسارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، في الانتخابات الأوروبية، قائلا إن عليهما الاستقالة.

واعتبر فولودين أن حزبي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس "خسرا بشكل بائس" في انتخابات البرلمان الأوروبي؛ ما يعني أن "سياسة ماكرون فشلت، وأن الائتلاف الحاكم في ألمانيا فقد دعمه بين الجمهور" وفق تعبيره.

وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "إن النتائج في فرنسا وألمانيا يمكن التنبؤ بها، الاقتصاد في حالة ركود وأزمة هجرة، مع انجرار الدولتين إلى الحرب في أوكرانيا خلافا لمصالحهما الوطنية، ومع ذلك يتمسك ماكرون وشولتس بالسلطة بكل قوتهما، وسيكون من الأصوب أن يستقيلا ويتوقفا عن الاستهزاء بمواطني دولتيهما" بحسب قوله.

ويأتي هذا الهجوم غداة انتقادات لاذعة شنها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، الذي دعا الأحد المستشار الألماني أولاف شولتس إلى "الركوع على ركبتيه وطلب المغفرة" من الأوكرانيين.

وجاءت تصريحات ميدفيديف بعد أن وجه المستشار الألماني رسالة عبر الفيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضه فيها على الاعتراف بأن "أوكرانيا لن تركع".