الصين تستضيف حماس وفتح لعقد محادثات مصالحة‎

أعلنت حركتا حماس وفتح، الجمعة، أن الصين ستستضيف محادثات لمناقشة جهود المصالحة الداخلية، في مسعى صيني لافت للانتباه في غمرة الحرب في قطاع غزة.

ونقلت رويترز عن مسؤول في فتح أن وفدا بقيادة المسؤول الكبير في الحركة عزام الأحمد غادر إلى الصين، فيما قال مسؤول في حماس إن فريق المحادثات الذي يقوده موسى أبو مرزوق سيتوجه جوا إلى الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي اعتيادي الجمعة "ندعم تعزيز سلطة السلطة الفلسطينية، وندعم جميع الفصائل الفلسطينية في تحقيق المصالحة وتعزيز التضامن من خلال الحوار والتشاور"، دون أن يؤكد استضافة الاجتماع.

واجتمع الدبلوماسي الصيني وانغ كيجيان برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قطر الشهر الماضي، بحسب وزارة الخارجية الصينية.

ووفق دبلوماسي مقيم في بكين تم إطلاعه على الأمر فإن المحادثات تستهدف دعم جهود المصالحة بين الحركتين.