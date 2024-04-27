بعد انسحاب "أفريكوم" من النيجر وتشاد.. هل يخضع الساحل الأفريقي لروسيا؟

بدأت القوات الأمريكية "أفريكوم" بالانسحاب من تشاد، بعد أيام من سحب قواتها ووقف أنشطتها العسكرية في النيجر المجاورة؛ ما ذكَّر كثيرين بما حدث مع فرنسا عندما تم طردها من دول الساحل الأفريقي.

ويرى خبراء أن طرد القوات الفرنسية والأمريكية من منطقة الساحل الأفريقي يعكس تقهقر النفوذ الغربي في غرب أفريقيا، وهي المنطقة التي قد تصبح خاضعة تماما لروسيا التي تعزز تواجدها بشكل كبير هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحافي، إن "القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم تدرس حالياً إعادة تمركز بعض القوات العسكرية في تشاد، التي كان من المقرر بالفعل مغادرة جزء منها".

وأضاف رايدر أنها "خطوة مؤقتة في المراجعة المستمرة لتعاوننا الأمني، التي ستستأنف بعد الانتخابات الرئاسية في تشاد".

وقال الخبير العسكري التشادي موسى عيسى، إن "انسحاب الولايات المتحدة من تشاد جاء بسرعة عكس ما حصل مع النيجر؛ ما يعطي في اعتقادي انطباعا بأن واشنطن تتابع عن كثب تطورات موقف إنجامينا من الغرب حيث هناك تحولات مهمة تم رصدها أخيرا".

وأوضح عيسى لـ "إرم نيوز" أنه "منذ زيارة رئيس المرحلة الانتقالية إدريس ديبي إنتو إلى روسيا قبل أشهر بدا واضحا للولايات المتحدة أن تشاد قد تنضم إلى الدول المتحالفة مع روسيا في منطقة الساحل؛ لأن ديبي براغماتي عكس والده، ويدرك أن تحولات المنطقة تفرض ذلك".