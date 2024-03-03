مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل الصفقة المحتملة بين إسرائيل وحماس

كشف مسؤول أمريكي في إدارة بايدن تفاصيل الصفقة المحتملة بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرًا إلى أن الدولة العبرية وافقت عليها، بحسب قناة "الأخبار الـ12" الإسرائيلية.

وقال المسؤول "رفيع المستوى" بحسب الصحيفة التي لم تكشف عن هويته، إن المعلومات تفيد بأن تل أبيب وافقت على صفقة الأسرى مع حماس، وأن الكرة حاليًّا في ملعب الحركة، مؤكدًا أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بموافقتها.

ملامح الصفقة

الصحيفة العبرية أفادت بأن المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الصفقة المحتملة تشمل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، في مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وأكد أن أطراف المفاوضات تنتظر في الوقت الراهن رد الحركة، وأن رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج، إسماعيل هنية، أبلغ الوسيط القطري بالتفاصيل، فيما تُجرى جهود حاليًّا على مدار الساعة، من أجل تنفيذها.

صفقة مركبة

وتشمل الصفقة، حسبما أشار المصدر الأمريكي، زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، وتابع إن "الكرة حاليًّا في ملعب حماس"، وأن الضغوط تتواصل بقوة من أجل تنفيذ الصفقة.

ونقلت عنه القناة أن الولايات المتحدة بذلت جهودًا كبيرة مع إسرائيل من أجل بلورة إطار عام لكل الملفات، وعقدت الكثير من الاجتماعات في إسرائيل الأسبوع الماضي، إضافة إلى اجتماع باريس الثاني.

وتابع إنه لا يريد رفع سقف التوقعات، وإنه يعرض الأمور كما حدثت، واصفًا الصفقة بأنها "مُركبة للغاية"، ولكن هناك رغبة في إخراج الأسرى المرضى وكبار السن والنساء من غزة، وقال: "نعتقد أن لدينا إطارًا ونريد إحراز تقدم".

ثمن كبير

كانت تل أبيب طالبت بمعلومات وافية عن مصير الأسرى المتبقين في قطاع غزة، والتي كانت التقديرات تشير إلى أنهم 134 أسيرًا، وإرسال قائمة بأسماء من تبقوا على قيد الحياة منهم، ولا سيما مع تكرار الحديث عن مقتل أعداد منهم في غارات إسرائيلية.

ولفتت الصحيفة إلى أن حماس أكدت أنها لن ترسل تفاصيل حول مصير الأسرى "دون ثمن كبير"، وذلك ردًّا على تهديد إسرائيل بأنها لن تدخل في جولة مفاوضات جديدة دون تسليمها قائمة بأسماء الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة.

11 مارس

إلى ذلك، نشرت وسائل إعلام عبرية أنباءً عن تأكيد حماس بأنه "لا حديث عن صفقة بمجرد بدء شهر رمضان"؛ إذ أكدت الحركة بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، أنه لو بدأ شهر رمضان، فإنه لا حديث بعدئذ عن إبرام صفقة مع إسرائيل.

وأوضحت "معاريف، أن حركة حماس حددت موعدًا نهائيًّا للوصول إلى صفقة الأسرى، وهو الـ11 من مارس الحالي، مضيفة أن وفدًا من حماس يضم القيادي خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة، ونائب رئيسها في قطاع غزة، ممن سيناقشون الصفقة.