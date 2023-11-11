مظاهرات كبيرة في عواصم أوروبية تطالب بوقف الحرب على غزة

شهدت عدد من العواصم الأوروبية اليوم السبت مظاهرات كبيرة، تندد في الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة، وطالبوا بوقف هذه الحرب التي أدت إلى كارثة إنسانية حقيقية في القطاع.

وفي العاصمة الفرنسية باريس، تظاهر آلاف رافعين شعار "أوقفوا المجزرة في غزة"، وذلك مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع الفلسطيني يومها السادس والثلاثين.

وطالب منظمو التظاهرة الذين ينتمون إلى الجناح اليساري فرنسا بأن تطلب "وقفا فوريا لإطلاق النار" بين إسرائيل وحماس، فيما شهدت مدن فرنسية أخرى منها مرسيليا وتولوز ورين وبوردو، مظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار.

أما في العاصمة البريطانية لندن فقد تظاهر نحو 300 ألف شخص لتجديد المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، فيما انتشرت الشرطة لمنع وقوع صدامات مع تنظيم تظاهرة مضادة.

وانطلقت التظاهرة التي ينظمها "ائتلاف أوقفوا الحرب" تحت شعار "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين"، بعد التوقف دقيقتي صمت تكريما لقتلى الحروب البريطانيين في يوم "ذكرى الهدنة" أمام نصب القبر الفارغ التذكاري بوسط لندن الساعة 11,00 ت غ.