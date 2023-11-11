مظاهرات كبيرة في عواصم أوروبية تطالب بوقف الحرب على غزة
شهدت عدد من العواصم الأوروبية اليوم السبت مظاهرات كبيرة، تندد في الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة، وطالبوا بوقف هذه الحرب التي أدت إلى كارثة إنسانية حقيقية في القطاع.
وفي العاصمة الفرنسية باريس، تظاهر آلاف رافعين شعار "أوقفوا المجزرة في غزة"، وذلك مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع الفلسطيني يومها السادس والثلاثين.
وطالب منظمو التظاهرة الذين ينتمون إلى الجناح اليساري فرنسا بأن تطلب "وقفا فوريا لإطلاق النار" بين إسرائيل وحماس، فيما شهدت مدن فرنسية أخرى منها مرسيليا وتولوز ورين وبوردو، مظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار.
أما في العاصمة البريطانية لندن فقد تظاهر نحو 300 ألف شخص لتجديد المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، فيما انتشرت الشرطة لمنع وقوع صدامات مع تنظيم تظاهرة مضادة.
وانطلقت التظاهرة التي ينظمها "ائتلاف أوقفوا الحرب" تحت شعار "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين"، بعد التوقف دقيقتي صمت تكريما لقتلى الحروب البريطانيين في يوم "ذكرى الهدنة" أمام نصب القبر الفارغ التذكاري بوسط لندن الساعة 11,00 ت غ.
وقال متحدث باسم الشرطة إن التقديرات تشير إلى أن نحو 300 ألف شخص شاركوا في التظاهرة، حيث رفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية ولافتات تطالب بـ"وقف قصف غزة"، بعد أكثر من شهر على هجوم غير مسبوق لحركة حماس على إسرائيل.
من جهتها، أعلنت الشرطة في بلجيكا أن نحو 21 ألف شخص شاركوا في مسيرة سلمية مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء العاصمة بروكسل اليوم السبت، وردد كثير منهم شعارات مثل "فلسطين حرة" وطالبوا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار، باعتبار أن ما يجري في غزة "يفوق الدمار"، ورفعوا لافتات كتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية" وطالبوا بمنح "حقوق الإنسان للفلسطينيين"، فيما طالب آخرون باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب ما اعتبروها جرائم حرب.