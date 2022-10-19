عبداللهيان يكشف عن رفض طلب أمريكي متعلق باغتيال قاسم سليماني



أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن بلاده رفضت طلباً أمريكياً خلال المفاوضات النووية في فيينا برفع 60 مسؤولاً أمريكياً مدرجين على القائمة السوداء في إيران بسبب تورطهم في اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته واشنطن بقرار من الرئيس دونالد ترامب في 3 من يناير/كانون الثاني لعام 2020 في العاصمة بغداد.

وقال عبد اللهيان في مقابلة مع القناة الأولى الإيرانية نشرتها في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وركزت على السياسة الخارجية الإيرانية، إن "إيران ليست مستعدة لتوقيع أي اتفاق يتضمن ضرراً لها"، مضيفاً: "لم نبتعد عن طاولة المفاوضات، ولسنا مستعدين لأي اتفاق مع أي أضرار، لكننا نبحث عن اتفاق معقول يؤمن مصالح البلاد".

واعتبر عبد اللهيان أن "إحدى المشكلات في خطة العمل الشاملة المشتركة تتمثل في أن الالتزامات محددة بوضوح، لكن إلغاء العقوبات لم يُذكر بوضوح".

وتابع: "على هامش المفاوضات النووية واجهنا طلبًا من الأمريكيين بإزالة 60 شخصًا مدرجين على القائمة السوداء في إيران لتورطهم في اغتيال الجنرال سليماني، وهو طلب غير معقول، وقلنا لهم بوضوح إن هذه القضية هي خطنا الأحمر".

وفي مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أدرجت وزارة الخارجية الإيرانية، 51 فرداً أمريكيا جديداً على القائمة السوداء "لأدوارهم" في اغتيال قاسم سليماني.

وقالت الوزارة إن القائمة الجديدة للأفراد الأمريكيين الخاضعين للعقوبات، مثل رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي ومستشار الأمن الوطني السابق روبرت أوبراين، تتماشى مع تطبيق القانون الإيراني بشأن "التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة والإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة".

وقد أُدرج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، من بين مسؤولين آخرين، على قائمة العقوبات في وقت سابق للسبب نفسه.

وعند سؤاله بشأن الحرب في أوكرانيا، أجاب وزير الخارجية الإيراني: "في الشهر الثاني من الحرب الأوكرانية الروسية، طلبت أوكرانيا من إيران مطالبة روسيا بوقف إطلاق النار".

وأضاف عبد اللهيان: "إن إيران تواصل جهودها لوقف إطلاق النار وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، لكن الغرب يواصل إرسال أسلحة الحرب".