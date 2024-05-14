السجن 3 سنوات لوزير إيراني سابق بسبب قضية فساد كبيرة

أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي، مساء اليوم الثلاثاء، الحكم بالسجن ثلاث سنوات على الوزير السابق جواد ساداتي نجاد، في قضية فساد كبيرة.

ونجاد كان وزيرًا للزراعة في حكومة الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي منذ تشكيلها في الـ21 من آب/أغسطس لعام 2021، لكن استقال من منصبه في الـ11 من أبريل/نيسان 2023، بعد فضيحة ما يُعرف بـ"شاي دبش"؛ وهو اختلاس أموال طائلة بذريعة استيراد الشاي من الخارج.

وأثار الكشف عن تفاصيل القضية في وسائل الإعلام الإيرانية ردود فعل كثيرة، من بينها بعض المسؤولين والنواب؛ ما دفع ساداتي نجاد إلى الاستقالة.