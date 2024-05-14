السجن 3 سنوات لوزير إيراني سابق بسبب قضية فساد كبيرة
أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي، مساء اليوم الثلاثاء، الحكم بالسجن ثلاث سنوات على الوزير السابق جواد ساداتي نجاد، في قضية فساد كبيرة.
ونجاد كان وزيرًا للزراعة في حكومة الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي منذ تشكيلها في الـ21 من آب/أغسطس لعام 2021، لكن استقال من منصبه في الـ11 من أبريل/نيسان 2023، بعد فضيحة ما يُعرف بـ"شاي دبش"؛ وهو اختلاس أموال طائلة بذريعة استيراد الشاي من الخارج.
وأثار الكشف عن تفاصيل القضية في وسائل الإعلام الإيرانية ردود فعل كثيرة، من بينها بعض المسؤولين والنواب؛ ما دفع ساداتي نجاد إلى الاستقالة.
وبخصوص حجم الفساد المالي لـ"شاي دبش"، قال إجئي إن "هذه القضية قيمتها 3 مليارات دولار و700 مليون دولار، ولا يمكن للمرء أن يتجاهلها".
وأضاف: "أجريت التحقيقات والمحاكمات وحكم على الشخص المذكور بالسجن ثلاث سنوات، وإجمالا، في هذه القضية صدر الحكم على 8 أشخاص، بينهم الوزير ونائب الوزير".
وبيّن إجئي أنه "تم حتى الآن توجيه الاتهام إلى 45 شخصا في هذا الصدد، كما أجريت التحقيقات مع المزيد من الأشخاص، كما تم استدعاء وزيرين سابقين على ذمة القضية أمس".
وأشارت التقارير إلى أن ساداتي نجاد، بالتوازي مع توليه وزارة الزراعة، قام بتسجيل شركة خاصة لاستيراد الشاي بشكل رسمي وحصل على دولارات من البنك المركزي مقابل ذلك بالسعر الحكومي.
فيما أفادت تقارير صحفية إيرانية بأن من هذا المبلغ نحو مليار و472 مليون دولار من العملة الأجنبية مخصصات لاستيراد آليات من الخارج، والباقي لاستيراد الشاي.
وسبق أن قالت وسائل إعلام إيرانية إن شركة شاي دبش باعت جزءا من العملة المستلمة في السوق المفتوحة من دون استيراد بضائع.