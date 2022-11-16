أوكرانيا تطلب حق "الوصول الفوري" لموقع سقوط الصاروخ في بولندا

طلبت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إعطاءها حق "الوصول الفوري" إلى موقع في بولندا سقط فيه الثلاثاء صاروخ رجّحت وارسو أن يكون مصدره الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وكتب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف في تغريدة، أن "أوكرانيا تطلب الوصول الفوري إلى موقع الضربة" مشيرًا إلى أن كييف ترغب بإجراء "تقييم مشترك للحادثة"، وفق ما ذكرت الوكالة الفرنسية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد أفاد مصدر في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ حلف الناتو ومجموعة السبع بأن مصدر "صاروخ بولندا" صدر من الدفاع الجوي الأوكراني.

من جهته، أكد وزير الدفاع البلجيكي، اليوم الأربعاء، أن نظام اعتراض الصواريخ الأوكراني "وراء سقوط الصاروخ في بولندا".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأسوشيتد برس عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الصاروخ الذي سقط على بلدة بشيفودوف البولندية لم تطلقه القوات الروسية، وإنما القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي، لكنه سقط داخل الأراضي البولندية".