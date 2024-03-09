أزمة السنغال تتجه نحو الانفراج بعد تشكيل حكومة جديدة

تتجه الأزمة السياسية في السنغال إلى الانفراج بعد أسابيع من التوتر، مع تشكيل حكومة جديدة تتولّى الإشراف على الانتخابات الرئاسة، فضلاً عن إقرار قانون العفو العام.

وجرى الإعلان عن حكومة جديدة، مساء الجمعة، من قبل رئيس الوزراء الجديد صديقي كابا، وستكون الحكومة مكلفة بقيادة البلاد إلى الانتخابات، المقررة في 24 مارس/ آذار الجاري، فيما تسارعت وتيرة تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات، وافتتحت الحملة الانتخابية عند منتصف ليل السبت.

وتضم الحكومة الجديدة 34 وزيرًا بدلاً من 39 في الحكومة السابقة، وهو فريق من "الأشخاص المخلصين، مثل: وزير الداخلية محمد مختار سيسي، الذي يشغل، حتى الآن، منصب رئيس أركان الجيش، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي ستكون مهمته تنظيم الانتخابات، وكذلك مامي مباي نيانغ، وزير الرياضة المعيَّن، ورئيس ديوان الرئيس السابق"، بحسب ما ذكرته إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها.

من ناحية أخرى، تم استبدال وزير العمل سامبا سي، الذي انتقد علنًا قانون العفو الذي اقترحه رئيس الدولة ماكي سال، بامرأة هي أنيت سيك، فيما لم تشهد الوزارات السيادية تغييرات.

وستكون هذه الحكومة مسؤولة عن إدارة الشؤون الجارية حتى موعد الانتخابات بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.