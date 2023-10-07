محكمة شيشانية تبدأ الإثنين محاكمة روسي أحرق نسخة من القرآن

تبدأ في التاسع من شهر أكتوبر الجاري بالعاصمة الشيشانية غروزني، محاكمة حارق نسخة من القرآن الروسي نيكيتا جورافيل.

وفي وقت سابق من شهر مايو الماضي، اعتقلت قوات الأمن الروسية أحد السكان المحليين في فولغوغراد، إثر قيامه بحرق نسخة القرآن قبالة أحد المساجد.

وأفاد بيان المحكمة المختصة قبول الدعوى الجنائية للنظر بقضية جورافيل، الذي تم اعتقاله بتهمة حرق نسخة من القرآن.

ووفق لجنة التحقيق الروسية، اعترف جورافيل بأنه أقدم على حرق نسخة من القرآن مقابل تلقيه المال وبناء على تعليمات من الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وأضافت لجنة التحقيق أنه تم فتح قضية جنائية بتهمة إهانة مشاعر المؤمنين وتم تسليمه إلى المحققين في الشيشان.