موقع: تحالف إيران مع وكلائها يؤثر على التوازن الإقليمي

قال موقع "ذي كونفرزيشن" الأمريكي، إن "استراتيجة إيران في التحالف مع جهات فاعلة غير حكومية وعنيفة ولاسيما حركة حماس وميليشيات حزب الله والحوثيين، تؤثر على توازن القوى الإقليمية، بغض النظر عن مدى تورط طهران المباشر في التخطيط للأحداث وتنفيذها".

وكشف الموقع أن "علاقة إيران بوكلائها متميزة ومترابطة، الأمر الذي يكشف أهداف طهران على المستوى الإقليمي".

ونوه إلى أن "التحالفات من جنوب لبنان، ثم غزة، فاليمن، تشكل المشهد السياسي، وتسلط الضوء على طبيعة النفوذ والسيطرة في الحرب بالوكالة، فهي بمثابة وزن معاكس لقدرات إيران العسكرية التقليدية المحدودة نسبيًا، وتشكل جزءاً أساسياً من سياستها الخارجية".

ويوجه المحللون الغربيون أصابع اللوم والاتهام إلى إيران لعدة أسباب، منها هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، والغارات شمال إسرائيل، وهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.