إصابة وزير إيراني بعد تحطم مروحية خلال هبوطها

أفادت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، بإصابة وزير الشباب والرياضة حميد سجادي؛ ووفاة أحد مستشاريه، جراء تحطم طائرة مروحية كان على متنها، خلال محاولة هبوط فاشلة.

وبحسب الوكالة، فقد أصيب مع الوزير 14 مرافقًا، بعد سقوط المروحية التي كان قائدها يحاول الهبوط في منطقة جبلية.

وقالت وكالة أنباء فارس نيوز، إن مستشار وزير الشباب والرياضة إسماعيل أحمدي، توفي في حادث تحطم المروحية.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن المروحية سقطت في مدينة "بافت" الجبلية التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران.