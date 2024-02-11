"متهورة وتقوض أمن الناتو".. مسؤولون غربيون ينتقدون تصريحات ترامب

انتقد كبار المسؤولين الغربيين، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد التصريحات التي قال فيها إن بلاده قد لا تحمي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، المتخلفة عن سداد التزاماتها المالية، في حال عودته إلى البيت الأبيض.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، في بيان إن "أي إشارة إلى عدم دفاع الدول الحلفاء عن بعضها يقوض أمننا برمته، لا سيما أمن الولايات المتحدة، ويعرض حياة الجنود الأمريكيين والأوروبيين لخطر متزايد، وأي هجوم على حلف شمال الأطلسي سيقابل برد موحد وقوي".

كما وصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال تصريحات ترامب بأنها "متهورة".

وقال عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) إن "التصريحات المتهورة بشأن أمن الناتو والتضامن بموجب المادة الخامسة لا تخدم سوى مصالح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين" و"لا تحقق المزيد من الأمن والسلام للعالم".

كما انتقد وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، تصريحات ترامب التي أدلى بها السبت، وكتب على منصة "إكس"، أن "شعار الحلف واحد من أجل الجميع، والجميع من أجل واحد، هو التزام ملموس. تقويض مصداقية الدول الحليفة يعني إضعاف الحلف بأكمله".