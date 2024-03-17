روسيا تعزز "قوتها النارية" في مواجهة المسيّرات الأوكرانية
أمرت روسيا الأحد بزيادة القوة النارية والتدريب للبحرية لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة الجوية والبحرية الأوكرانية، بعد سلسلة ضربات استهدفت سفنًا حربية روسية.
وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو في بيان خلال زيارة لأسطول البحر الأسود في جنوب روسيا، "يجب أن يُجرَى تدريبٌ للأفراد كل يوم، تدريب على كيفية صد هجمات من الجو ومن سفن غير مأهولة".
وأوضحت وزارة الدفاع في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية أن شويغو "أمر بنشر قوة نيران إضافية وأنظمة مدافع رشاشة من العيار الثقيل لهزيمة طائرات العدو المسيّرة".
والبحر الأسود ساحة معركة أساسية في النزاع المستمر منذ عامين.
وتقول أوكرانيا، إنها دمرت أكثر من عشرين سفينة روسية.
ونقلت موسكو عددًا كبيرًا من السفن العسكرية من قاعدتها البحرية الشهيرة في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم إلى ميناء نوفوروسيسك إلى الشرق، وسط موجة من الهجمات الأوكرانية.
وتحدث المسؤولون الأوكرانيون عن نجاح عسكري في البحر الأسود، بينما كانت قواتهم البرية في كثير من الأحيان تُجبر على التراجع أو في موقف دفاعي في شرق أوكرانيا.
وكانت وحدة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية نشرت خلال الشهر الحالي، مقطعًا مصورًا لِما قالت إنه هجوم على سفينة الدورية العسكرية الروسية سيرغي كوتوف التي يبلغ طولها 94 مترًا.
وأظهرت اللقطات طائرة بحرية مسيّرة تقترب من جانب السفينة، قبل أن يحدث انفجار كبير أدى إلى تصاعد النيران والدخان وتطاير حطام في الجو.