روسيا تعزز "قوتها النارية" في مواجهة المسيّرات الأوكرانية

أمرت روسيا الأحد بزيادة القوة النارية والتدريب للبحرية لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة الجوية والبحرية الأوكرانية، بعد سلسلة ضربات استهدفت سفنًا حربية روسية.

وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو في بيان خلال زيارة لأسطول البحر الأسود في جنوب روسيا، "يجب أن يُجرَى تدريبٌ للأفراد كل يوم، تدريب على كيفية صد هجمات من الجو ومن سفن غير مأهولة".

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية أن شويغو "أمر بنشر قوة نيران إضافية وأنظمة مدافع رشاشة من العيار الثقيل لهزيمة طائرات العدو المسيّرة".

والبحر الأسود ساحة معركة أساسية في النزاع المستمر منذ عامين.

وتقول أوكرانيا، إنها دمرت أكثر من عشرين سفينة روسية.