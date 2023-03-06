إيران تعلن إغلاق قضية العثور على اليورانيوم عالي التخصيب

وأضاف إسلامي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية "في تقرير الوكالة إلى مجلس المحافظين، كانت هناك بعض الأمور المذكورة، وهناك كتبوا بوضوح أنهم لاحظوا 84٪ من الجسيمات، لكن بحسب إعادة الفحص وعمليات التفتيش التي تم إجراؤها والتفاعل الذي حدث، تقرر أن معيار قياس مقدار الاحتياطي الذي تم احتسابه من خط الإنتاج".

وجدد إسلامي التأكيد على أن إيران تلتزم "بالضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وفي تقرير حديث، طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران توضيح آثار يورانيوم "83.7 بالمائة" وهي تقترب من نقاوة اليورانيوم من تخصيب 90٪ اللازمة لإنتاج أسلحة ذرية.

وعزت إيران ذلك إلى وضع مواد مشعة في أجهزة الطرد المركزي وخطأ مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.