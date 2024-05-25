بريطانيا.. لماذا دعا سوناك إلى انتخابات عامة قد يخسرها؟

تساءل تقرير إخباري عن سر توقيت دعوة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لإجراء انتخابات عامة، في الرابع من يوليو/ تموز، والتي من المحتمل جدًا أن يخسرها حزب المحافظين.

ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مراقبين تساؤلهم: "لماذا دعا رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات يكاد يكون من المؤكد خسارتها؟".

ووفق الشبكة الأمريكية، فإنه لعدة أشهر، وضعت استطلاعات الرأي حزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك خلف حزب العمال المعارض.