بريطانيا.. لماذا دعا سوناك إلى انتخابات عامة قد يخسرها؟
تساءل تقرير إخباري عن سر توقيت دعوة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لإجراء انتخابات عامة، في الرابع من يوليو/ تموز، والتي من المحتمل جدًا أن يخسرها حزب المحافظين.
ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مراقبين تساؤلهم: "لماذا دعا رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات يكاد يكون من المؤكد خسارتها؟".
ووفق الشبكة الأمريكية، فإنه لعدة أشهر، وضعت استطلاعات الرأي حزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك خلف حزب العمال المعارض.
وأضافت: "كما هو الحال الآن، من المقرر أن يفوز زعيم حزب العمال كير ستارمر ليس فقط بالسلطة، بل سيحصل أيضًا على أغلبية برلمانية هائلة".
وتابعت: "الإجابة عن هذا السؤال بسيطة: من غير المرجح أن يكون هناك وقت أفضل. يبدو أن كل ما يحاوله سوناك يأتي بنتائج عكسية تقريبًا، وليس من غير المعقول أن تزداد شعبيته لدى الجمهور سوءًا قبل نهاية العام".
وأشارت إلى أنه "لم يكن من المفيد أن تشعر البلاد بالحاجة إلى انتخابات لفترة طويلة، ولا أن حزب المحافظين بدا من الخارج وكأنه حالة سيئة لعدد من السنوات".
والعام 2010، بعد 13 عامًا من حكم حزب العمال، فاز ديفيد كاميرون في الانتخابات العامة لكنه لم يفز بأغلبية برلمانية، ما اضطره إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع الديمقراطيين الليبراليين الوسطيين.
وبحسب "سي أن أن" فإنه "رغم الصعاب، نجح كاميرون في الحفاظ على تماسك الائتلاف حتى انتخابات العام 2015، التي فاز فيها بأغلبية مفاجئة وحصل على أول حكومة محافظة بالكامل منذ العام 1997."
وأردفت: "لم تستمر الاحتفالات طويلاً، أدى إجراء استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، العام 2016، إلى تقسيم حزبه إلى قسمين، وجعل الحكم شبه مستحيل بالنسبة لخلفائه الأربعة (نعم الأربعة)".