الناتو: إسبانيا من الدول الأقل إنفاقا على الجيش

كشف التقرير السنوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن إسبانيا خصصت 1.24% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023 للإنفاق العسكري؛ ما يجعلها الدولة الثالثة التي استثمرت أقل نسبة من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع العام الماضي.

وهذه البيانات، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" تمثل تقدما بالنسبة للدولة الأوروبية، مقارنة مع عام 2022، حيث خصصت ما نسبته 1.16% من الناتج المحلي الإجمالي للجيش.

وأشار التقرير إلى أن قمة قادة الناتو في ويلز، أكدت على ضرورة إنفاق الدول الأعضاء نحو 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الإنفاق العسكري في 2024.