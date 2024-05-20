فيديو متداول لتحطم طائرة الرئيس الإيراني.. ما حقيقته؟

ويظهر المقطع سقوط طائرة في غابة واسعة قبل أن تنفجر، إذ جرى تداوله تحت عناوين تؤكد أنها طائرة رئيسي، وسط انتشار واسع للمقطع.

لكن وبخلاف هذه الادعاءات، أكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن المقطع المتداول لا يعود لطائرة الرئيس الإيراني المنكوبة.

وأشار الرواد إلى أن المقطع المشار إليه قديم ومنشور منذ سنتين في مواقع جورجية، وتحديدًا في أواخر يوليو/ تموز 2022، إذ يعود لحادثة تحطم مروحية في منطقة جبلية في جورجيا، وهو ما يؤكد عدم صحة نسب المقطع المتداول للحادث الإيراني الأخير.