إيران.. زوجة "رئيسي" تحسم الجدل بشأن ترشحها للانتخابات
نفت جميلة علم الهدى زوجة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى نهاية الشهر المقبل.
وقال بيان لوالد زوجة رئيسي، ممثل المرشد الإيراني في مدينة مشهد، إن ابنته "ليست مرشحة للرئاسة، والعائلة لا تدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية".
وأضاف البيان أن "عائلته في حالة حداد".
وكانت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية كشفت، الثلاثاء الماضي، عن نية جميلة علم الهدى زوجة إبراهيم رئيسي الترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 28 يونيو/ حزيران المقبل.
ولقي رئيسي وسبعة من مرافقيه، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مصرعهم قبل أيام؛ جراء تحطم مروحيتهم التي كانت متجهة إلى مدينة تبريز شمال غرب إيران.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية، الخميس المقبل، قبول طلبات المرشحين، على أن تُرسل إلى مجلس صيانة الدستور الذي يتولى مراجعة وتدقيق أهلية المرشحين.
وأعلن عدد من السياسيين الإيرانيين ترشحهم للانتخابات الرئاسية، بينهم المرشد الأصولي المتشدد سعيد جليلي، الذي يعد الأوفر حظا لتولي المنصب.