إيران.. زوجة "رئيسي" تحسم الجدل بشأن ترشحها للانتخابات

نفت جميلة علم الهدى زوجة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى نهاية الشهر المقبل.

وقال بيان لوالد زوجة رئيسي، ممثل المرشد الإيراني في مدينة مشهد، إن ابنته "ليست مرشحة للرئاسة، والعائلة لا تدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف البيان أن "عائلته في حالة حداد".

وكانت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية كشفت، الثلاثاء الماضي، عن نية جميلة علم الهدى زوجة إبراهيم رئيسي الترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 28 يونيو/ حزيران المقبل.