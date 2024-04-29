في ظل التدهور الميداني.. أوكرانيا تقر بتحقيق روسيا "نجاحات تكتيكية"
كشفت قيادة الجيش الأوكراني، الأحد، بأن الوضع على جبهة الحرب مع روسيا "تدهور" وأن القوات الروسية تحقق "نجاحات تكتيكية" في العديد من المناطق، بحسب "فرانس برس".
وكتب رئيس الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي، في منشور على "فيسبوك" أن روسيا "تهاجم على طول خط المواجهة، وتحقّق نجاحات تكتيكية في بعض المناطق".
وأضاف: "في محاولته لأخذ زمام المبادرة الاستراتيجية واختراق خط الجبهة، ركز العدو جهوده في مناطق عدة، ما خلق تفوقاً كبيراً من حيث القوات والقدرات".
وأكد سيرسكي وقوع "معارك عنيفة" على خط الجبهة خلال الأسبوع الماضي، متحدثاً عن وضع "ديناميكي" مع سيطرة أحد الطرفين على بعض المواقع ثم استعادة الطرف الآخر لها، وذلك لمرات عدة خلال يوم واحد.
وأفاد بأنّ القوات الأوكرانية تتمكن من "تحسين موقعها التكتيكي" في بعض المناطق.
ويتبع الجيش الأوكراني الأسلوب الدفاعي منذ فشل هجومه المضاد الواسع النطاق في الصيف الماضي، ويواجه تسلم روسيا زمام المبادرة بعد استيلائها على بلدة أفدييفكا في شرق البلاد في شباط/فبراير.
وفيما تسعى إلى حشد جنود جدد أمام شح المساعدات الغربية، اضطرت أوكرانيا إلى التراجع مؤخراً في مناطق عدة، بينما أعلنت موسكو الأحد سيطرتها على قرية جديدة.
قتال عنيف
وقال الجنرال سيرسكي إن كوبيانسك في شمال شرق البلاد هي من بين المناطق التي يشتد فيها القتال وحقق فيها الروس "نجاحات جزئية، لكن تم إيقافهم".
وفي منطقة "كراماتورسك"، تشن القوات الروسية هجوماً للسيطرة على بلدة "تشاسيف يار".
لكنّ سيرسكي قال إن "الوضع الأكثر تعقيداً" هو في منطقتي "بوكروفسك" و"كوراخوف" حيث "يستمر القتال العنيف".
وأقر بأن القوات الأوكرانية انسحبت من بلدات "بيرديتشي" و"سيمينيفكا" و"نوفوميخايليفكا"، كما تحدث عن "وضع متوتر" في جنوب البلاد.
وأعلنت روسيا، من جانبها، الأحد أنها سيطرت على قرية "نوفوباخموتيفكا" الواقعة شمال غرب بلدة "أفدييفكا" في الجبهة الشرقية.
وتقع هذه القرية بالقرب من أوتشيريتني التي اجتاحتها القوات الروسية بشكل سريع هذا الأسبوع، حيث تسيطر حالياً على معظمها وفقاً لمراقبين.
واستهدف قصف متواصل منطقة "أوتشريتيني" الواقعة على المرتفعات، وتصاعدت أعمدة من الدخان الرمادي في السماء.
وفي قرية "فوزدفيينكا" البعيدة 8 كيلومترات باتجاه شمال غرب البلاد، كان 3 مدنيين ينهون تحميل شاحنة صغيرة بالأثاث والمقتنيات.
وقال أحدهم لوكالة "فرانس برس" وهو يهم بالمغادرة: "سنذهب بعيداً من هنا، أخذنا بعض أمتعتنا من هنا ومن قرية أخرى".
وأضاف قبل أن يغادر القرية بسرعة على متن الشاحنة: "ليس لدي وقت للحديث بسبب القصف".
الروس يتقدمون
وقال جنود أوكرانيون التقى بهم فريق وكالة "فرانس برس" جانب طريق مشجر في المنطقة إنهم جاؤوا لحفر خنادق دفاعية بالقرب من "أوتشيريتني".
وقال أحدهم: "لكن الوضع تغير. قيل لنا ألا نأخذ المجارف، وأن نبقى هنا بانتظار الأوامر. الروس يهاجمون ويتقدمون".
وتوقّع رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، الإثنين، أن يتفاقم الوضع قرابة منتصف أيار/مايو ومطلع حزيران/يونيو، معتبراً أنها ستكون "فترة عصيبة" بالنسبة لأوكرانيا.
وتأمل السلطات الأوكرانية في سد عجزها من الأسلحة والذخائر بفضل مساعدات عسكرية واقتصادية بقيمة 61 مليار دولار، وافق عليها الكونغرس الأمريكي بعد أشهر من التعليق بسبب الخلافات السياسية في واشنطن.
ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع بإرسال كميات كبيرة من العتاد و"بسرعة". وقلل الكرملين، من جانبه، من تأثير ذلك.
في مداخلته المسائية الأحد قال الرئيس الأوكراني: "ما زلنا بانتظار الإمدادات التي تم التعهّد بها لأوكرانيا".
وبعد محادثات أجراها مع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، قال زيلينسكي إنه شدّد مجدداً على الضرورة الملحة لتسلّم منظومات باتريوت المضادة للصواريخ "بأسرع وقت ممكن".
ولزيادة عدد الجنود، أصدر زيلينسكي في نيسان/أبريل قانونا للتعبئة العسكرية مثيراً للجدل يشدد العقوبة على الفارين من الخدمة العسكرية ويحفز التجنيد الإلزامي، ويُلزم الرجال تحديث بيانات تسجيلهم العسكري لدى السلطات.
وعلّقت كييف خدماتها القنصلية في الخارج للرجال في سن القتال، لدفع الأوكرانيين إلى العودة إلى البلاد.