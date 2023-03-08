لتجديد اتفاق الحبوب الأوكرانية.. اجتماع أممي روسي في جنيف
قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن ريبيكا جرينسبان أكبر مسؤولة تجارية في المنظمة ستجتمع مع مسؤولين روس في جنيف الأسبوع المقبل؛ لمناقشة تمديد العمل باتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
وأضاف فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين: "هذه هي الخطوة القادمة، وسنرى ما إذا كانت هناك حاجة لأكثر من ذلك.. الأمين العام سيواصل فعل كل ما بوسعه لإزاحة العقبات من أمام صادرات الأسمدة الروسية".