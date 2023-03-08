لتجديد اتفاق الحبوب الأوكرانية.. اجتماع أممي روسي في جنيف

وأضاف فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين: "هذه هي الخطوة القادمة، وسنرى ما إذا كانت هناك حاجة لأكثر من ذلك.. الأمين العام سيواصل فعل كل ما بوسعه لإزاحة العقبات من أمام صادرات الأسمدة الروسية".