وسط تكتم.. طعن 4 أساتذة جامعيين أمريكيين في الصين (فيديو)
كشفت وسائل إعلام ومسؤولون حكوميون بالولايات المتحدة، أن أربعة أساتذة أمريكيين من جامعة صغيرة بولاية "أيوا" أصيبوا في هجوم طعن في متنزه عام بإقليم جيلين شمال شرق الصين أمس الاثنين، ولم تصدر السلطات الصينية أي تعليقات عن الحادث، كما لم ترد تقارير في وسائل الإعلام الصينية.
وقال آدم زابنر، وهو نائب عن ولاية أيوا، لـ"رويترز"، إن شقيقه بين الأربعة المصابين من أساتذة كلية كورنيل في أيوا.
وأوضح أن المجموعة كانت تزور معبدًا في متنزه بيشان عندما هاجمهم رجل بسكين. ولم ترد تقارير عن الدافع.
وجرى تداول مقطع فيديو على منصة "إكس"، أظهر أشخاصًا ممددين على الأرض التي غطتها الدماء في حديقة، أمس الاثنين، مع عدم وجود أي أثر للصور على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.
وتمكنت "رويترز" من تحديد موقع تصوير الفيديو بناء على الحروف الصينية المكتوبة على الجدران وعلامات أخرى، لكن دون التأكد من موعد تصوير الفيديو.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الوزارة على علم بتقارير عن "حادث طعن" في جيلين بالصين وتتابع الوضع.
ولم تصدر السلطات الصينية أي تعليقات عن الحادث، كما لم ترد تقارير في وسائل الإعلام الصينية.
وكان الأساتذة من كلية كورنيل في مهمة ضمن برنامج لتبادل خبرات التدريس مع جامعة شريكة، وهي جامعة بيهوا في مدينة جيلين.