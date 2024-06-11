وسط تكتم.. طعن 4 أساتذة جامعيين أمريكيين في الصين (فيديو)

كشفت وسائل إعلام ومسؤولون حكوميون بالولايات المتحدة، أن أربعة أساتذة أمريكيين من جامعة صغيرة بولاية "أيوا"‭‭ ‬‬أصيبوا في هجوم طعن في متنزه عام بإقليم جيلين شمال شرق الصين أمس الاثنين، ولم تصدر السلطات الصينية أي تعليقات عن الحادث، كما لم ترد تقارير في وسائل الإعلام الصينية.

وقال آدم زابنر، وهو نائب عن ولاية أيوا، لـ"رويترز"، إن شقيقه بين الأربعة المصابين من أساتذة كلية كورنيل في أيوا.

وأوضح أن المجموعة كانت تزور معبدًا في متنزه بيشان عندما هاجمهم رجل بسكين. ولم ترد تقارير عن الدافع.