نتنياهو يتلقى دعوة رسمية لإلقاء كلمة أمام الكونغرس
وجه قادة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة، دعوة رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإلقاء كلمة أمام الكونغرس.
وتأتي الدعوة لإظهار الدعم الأمريكي لإسرائيل على الرغم من الانقسامات السياسية المتصاعدة بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة. حسب موقع "إيه بي سي نيوز".
وجاءت الدعوة من رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر، والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز.
وقال الزعماء، إن الدعوة موجهة "لتسليط الضوء على تضامن أمريكا مع إسرائيل".
وكتب قادة الكونغرس فيها: "ندعوكم لمشاركة رؤية الحكومة الإسرائيلية بشأن الدفاع عن الديمقراطية ومكافحة الإرهاب وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة".
وذكر المصدر، أن الدعوة كانت قيد الإعداد منذ فترة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لها.
ويكاد يكون من المؤكد أن خطاب نتنياهو من شأنه أن يكشف الانقسامات التي حدثت في عام الانتخابات في الولايات المتحدة؛ إذ ابتعد عدد متزايد من الديمقراطيين عن رئيس الوزراء اليميني، في حين احتضنه الجمهوريون.
واقترح جونسون أولاً دعوة الزعيم الإسرائيلي، قائلاً، إنه سيكون “شرف عظيم لي” أن أدعوه. وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من توجيه شومر، وهو أعلى مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة، توبيخًا لاذعًا لنتنياهو. وقال شومر في كلمته، إن نتنياهو "ضل طريقه" وسط حملة القصف الإسرائيلي على غزة.
ومع ذلك، قال شومر إنه سينضم إلى الدعوة؛ لأن “علاقتنا مع إسرائيل متينة وتتجاوز أي رئيس وزراء أو رئيس”.
وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تلقي نتنياهو للدعوة، وفق ما نقلته عن مسؤول إسرائيلي.
وفيما يتعلق بموعد خطاب نتنياهو، نقلت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية عن مصدر مطلع، أنه من المتوقع أن يقوم بإلقائه "في الأسابيع الثمانية المقبلة، أو بعد عطلة شهر أغسطس".