مارك ميلي: واشنطن ماضية نحو تسليم أوكرانيا طائرات إف-16

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي، أن بلاده ماضية نحو تسليم أوكرانيا طائرات إف-16، مشيرا إلى أن هناك برنامجا تدريبيا لهذه الغاية.

وكشف "ميلي" في مقابلة مع قناة "المملكة" الأردنية شبه الرسمية، أن واشنطن لا تزال تبحث عن منح كييف صواريخ ATACMS بعيدة المدى، لكنه قال "هذا موضوع مثير للجدل ولم يحصل الأوكرانيون عليها بعد لعدة أسباب"، فيما "لم يقل الرئيس الأمريكي جو بايدن لا أو نعم حيال هذه الصواريخ".

وفيما يتعلق بالهجوم الأوكراني المضاد، أوضح رئيس أركان الجيش الأمريكي، أن "الأوكرانيين حرروا جزءا كبيرا من أراضيهم التي سيطرت عليها روسيا في شباط 2022، لكنه وصف الهجوم بأنه "بطيء جدا"؛ باعتباره "طريقة عسكرية دموية تخلف ضحايا بأعداد كبيرة وصعبة جدا".