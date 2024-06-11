"حالة فردية".. الصين توقف مشتبهاً به في طعن 4 أمريكيين
أوقفت الشرطة الصينية مشتبهاً به، بعدما تعرّض أربعة أساتذة جامعيين أمريكيين للطعن، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وتحدثت السلطات الصينية عن "حالة فردية"، في حين أكد البيت الأبيض أنه "يشعر بقلق عميق".
وكتب مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية جايك ساليفان، الثلاثاء، على منصة "إكس"، "فريقنا على اتصال مع هؤلاء الأمريكيين وشركائنا الصينيين؛ للتأكد من أن الضحايا لديهم كل ما يحتاجون إليه، وأن الشرطة تتخذ كل الإجراءات اللازمة".
ووقع الحادث في حديقة مدينة جيلين، في المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه في شمال شرق الصين.
وقالت شرطة المدينة، في بيان، إن "المشتبه به، ويدعى كوي، اعتقل في اليوم نفسه" الذي وقع فيه الهجوم، مشيرة إلى أن الرجل يبلغ 55 عاما.
وأكدت الشرطة أن سائحا صينيا أصيب أيضا بجروح عندما حاول التدخل أثناء عملية الطعن.
وأكد البيان أن الأشخاص الخمسة ما زالوا في المستشفى، وحالتهم مستقرة.
وأظهرت مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية، منذ الاثنين، أشخاصا على الأرض يتلقون الإسعافات، وانتشار بقع من الدم على ملابسهم وعلى الأرض.