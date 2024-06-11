"حالة فردية".. الصين توقف مشتبهاً به في طعن 4 أمريكيين

وقالت شرطة المدينة، في بيان، إن "المشتبه به، ويدعى كوي، اعتقل في اليوم نفسه" الذي وقع فيه الهجوم، مشيرة إلى أن الرجل يبلغ 55 عاما.

وأكدت الشرطة أن سائحا صينيا أصيب أيضا بجروح عندما حاول التدخل أثناء عملية الطعن.

وأكد البيان أن الأشخاص الخمسة ما زالوا في المستشفى، وحالتهم مستقرة.

وأظهرت مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية، منذ الاثنين، أشخاصا على الأرض يتلقون الإسعافات، وانتشار بقع من الدم على ملابسهم وعلى الأرض.