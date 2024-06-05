تركيا.. السجن 20 عاما لرئيس بلدية مؤيد للأكراد

حُكم على رئيس البلدية المقال لمدينة هكاري بأقصى جنوب شرقي تركيا بالسجن 19 عامًا ونصف العام، بتهمة "الإرهاب"، حسبما أعلن فريق الدفاع عنه لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء.

وأثارت إقالة محمد صديق أكيش، أول رئيس بلدية مؤيد للأكراد يُقال منذ الانتخابات البلدية في 31 مارس، توترات كبيرة في البلاد.

كما أشعل قرار إقالة أكيش واستبداله بالمحافظ، موجة من الغضب في صفوف المعارضة التركية.

وذكرت وزارة الداخلية التركية، في بيان أول من أمس 4 يونيو، أن "أكيش أقيل كإجراء مؤقت"، مضيفة أن "المحافظ علي جيليك عُيّن مكانه".

وأضافت في البيان، الذي نشرته عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن "أكيش أودع التوقيف الاحتياطي لدى الشرطة بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية".