إطلاق النار على إمام أمريكي خارج مسجد في نيوارك

قالت الشرطة إن إمام مسجد أصيب بالرصاص خارج مسجده في نيوارك التي لا تبعد كثيرًا عن نيويورك، اليوم الأربعاء، وهو في حالة حرجة.

ولم توضح شرطة نيوارك بولاية نيوجيرزي الدافع وراء الحادث. وأكد مدير السلامة العامة في نيوارك فريتز فريدج أن "الشرطة استجابت لنداء بتعرض رجل لإطلاق نار"، صباح الأربعاء.

وقال فريدج إن المصاب نُقل إلى المستشفى و"أبلغنا أنه في حالة حرجة".

وأكد شرطيون أن الرجل هو إمام المسجد الذي وقع الحادث خارجه، وقد بدأ التحقيق.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، ازدادت الهجمات المعادية للإسلام ومعاداة السامية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.