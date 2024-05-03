"كارهة للأجانب".. بايدن ينتقد 4 دول من بينها اليابان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حليفته اليابان إلى جانب منافسيه الصين وروسيا بالإضافة إلى الهند، في قائمة الدول التي وصفها بأنها "كارهة للأجانب".

وجاء تصريح بايدن بعيدا عن الكاميرات خلال حفل لجمع التبرعات في واشنطن العاصمة، بعد أسابيع فقط من الإشادة بالتحالف الأمريكي- الياباني في حفل عشاء رسمي.

وبين بايدن خلال حديثه، أن تلك الدول سيكون أداؤها الاقتصادي أفضل إذا احتضنت الهجرة بشكل أكبر.

وأشار بايدن: "كما تعلمون، أحد أسباب نمو اقتصادنا هو بسببكم والعديد من الآخرين. لماذا؟ لأننا نرحب بالمهاجرين. نحن ننظر إلى السبب، انظر، فكر في الأمر، لماذا تتعثر الصين اقتصاديًا إلى هذا الحد؟ لماذا تواجه اليابان مشكلة؟ لماذا روسيا؟ لماذا الهند؟ لأنهم كارهون للأجانب".

وأضاف بحسب نص رسمي للبيت الأبيض: "إنهم لا يريدون المهاجرين".