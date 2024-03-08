الساحل الأفريقي.. هل تنجح "القوة المشتركة" فيما فشلت فيه فرنسا؟

أعلن قادة جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو، المنضوية في إطار تحالف دول الساحل، في نيامي عن تشكيل قوة مشتركة لمحاربة التنظيمات المتطرفة التي تشن هجمات في الدول الثلاث المحكومة من أنظمة عسكرية.

ويثير هذا الإعلان تساؤلات عدة حول قدرة القوة الجديدة على تحقيق تقدم في مواجهة التنظيمات المتطرفة التي لم تنجح فرنسا فيها منذ إطلاق عملية برخان عام 2013 في الحد من نفوذها.

وقال الخبير العسكري المالي أمادو ديالو إن: "تحقيق نتائج على الأرض ضد التنظيمات المتطرفة سيكون مرهوناً بالحصول على معدات عسكرية متطورة وتنسيق استخباري قوي وهي أمور أعتقد أنها حاضرة اليوم من خلال التعاون مع شركاء جدد مثل روسيا".