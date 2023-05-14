شولتس يبدي دعم ألمانيا الكامل لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن بلاده تدعم أوكرانيا في مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطاب ألقاه بمدينة آخن خلال منح جائزة شارلمان المرموقة للشعب الأوكراني.

وطلبت أوكرانيا من حلفائها مساعدتها في أن تصبح عضوا بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهي جهود أصبحت أكثر إلحاحا بعد الغزو الروسي العام الماضي.

وقال شولتس: "فولوديمير زيلينسكي، لك دعمنا الكامل في مسارك نحو الاتحاد الأوروبي"، مخاطبا الرئيس الأوكراني الذي كان موجودا بآخن لتسلم الجائزة نيابة عن الشعب الأوكراني.