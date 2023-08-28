وزير المالية الإسرائيلي يصادق على تحويل مخصصات البلديات العربية في إسرائيل ‎

صادق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على تحويل الميزانيات المستحقة إلى السلطات العربية المحلية بعد أن صدر قرار بتجميدها بذريعة وجود أولويات أخرى.

وقال سموتريتش، خلال اجتماع مع رؤساء سلطات محلية عربية مساء الأحد، إن الأموال ستوزع بواسطة وزارة الداخلية ضمن آلية معينة وشروط رقابية تحددها الحكومة.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز الشاباك رونين بار والمفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي كما شارك وزير الداخلية موشيه أربيل، فيما قاطع الجلسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير .