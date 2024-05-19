طبقًا لدستور إيران.. من هو محمد مخبر الذي سيتولَّى الرئاسة حال وفاة رئيسي؟

تتجه الأنظار، ليس في إيران فحسب، وإنما في المنطقة والعالم، صوب محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعدما تعرَّضت طائرة الأخير لحادث سقوط، برفقة مسؤولين آخرين، أبرزهم وزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان.

وفي ظل، عدم حسم مصير "رئيسي" والفريق المرافق له، سلَّطت وسائل إعلام إيرانية، بل ودولية الضوء على النائب الأول للرئيس محمد مخبر، باعتباره الشخصية التي ستتولَّى رئاسة البلاد، وفقًا للدستور.

بروز محمد مخبر

ومخبر هو الشخصية الأبرز لتولّي الرئاسة في البلاد، خلفًا لرئيسي، بحسب المادة "131" من الدستور الإيراني، التي تشير إلى أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، فإن نائبه الأول هو من يتولّى الرئاسة مؤقتًا.

كما ينص الدستور الإيراني، على أنه "في حال وفاة رئيس الجمهورية أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد نتيجة وجود بعض العقبات، يتولّى النائب الأول مهام رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة".