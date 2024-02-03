أرمينيا تعتزم تجهيز قواتها بزي عسكري وفق معايير الناتو

قال وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان، في مقابلة تلفزيونية، إن بلاده تعتزم تجهيز قواتها المسلحة بزي عسكري يوافق معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف: "يجب أن أقول إننا أعلنا عن دعوة لمناقصة لشراء الزي العسكري وفقًا لمعايير الناتو في عام 2022. إلى حد ما، لدينا فائزون، وإلى حد ما، يواصل شركاؤنا الدوليون المساعدة على ذلك، وفي هذا العام سيكون لدينا الشكل النهائي للزي العسكري للحلف".

وبحسب الوزير، سيتم الإعلان عن مناقصة يظهر خلالها زي عسكري مريح وعالي الجودة، فيما يحظر بيعه قانونا.

وفي نهاية يناير، قال ممثل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، خافيير كولومينا، إن أرمينيا تقترب من الناتو، وستتم الموافقة على برنامج شراكة مصمم بشكل فردي لها في المستقبل القريب.