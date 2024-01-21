نيكي هايلي تشكك بالأهلية العقلية لمنافسها ترامب

شككت المرشحة الجمهورية للانتخابات الرئاسية الأمريكية نيكي هايلي بالأهلية العقلية لمنافسها دونالد ترامب، السبت، بعد أن اتهمها الرئيس السابق، في زلة لسان، بالفشل في وقف الاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وكان ترامب يتحدث، الجمعة، خلال مناسبة انتخابية قبل أيام من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشر، حين أخطأ بين هايلي ورئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي.

وفي إشارة إلى تمرد 6 كانون الثاني/يناير، قال ترامب أمام حشد من أنصاره: "نيكي هايلي مسؤولة عن الأمن. عرضنا عليها 10 آلاف شخص (...) جنود وحرس وطني وكل ما يريدون (...) لكنهم رفضوا العرض. لا أريد التحدث عن ذلك".

وردت هايلي بنفي أن تكون قد تولت مسؤولية الأمن في مبنى الكابيتول في يوم من الأيام، بل أنها لم تكن حتى في منصبها حينذاك.

وقالت السفيرة السابق للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وحاكمة ولاية ساوث كارولينا، أمام تجمع في نيو هامبشر: "يقولون إنه كان مرتبكا، وكان يتحدث عن شيء آخر".

وأضافت: "ما يقلقني هو أنني لا أقول أي شيء مهين، ولكن عندما تتعامل مع ضغوط الرئاسة، لا يمكن أن يكون لدينا شخص آخر نتساءل عما إذا كان مؤهلا عقليا للقيام بذلك".