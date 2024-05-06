الحديث عن التجارة وأوكرانيا يهيمن على قمة شي-ماكرون
هيمن الحديث عن التجارة والحرب الأوكرانية، على اللقاء الذي جمع، اليوم الاثنين، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
وأكد الرئيس الفرنسي، خلال استقباله اليوم في قصر الإليزيه، نظيره الصيني، أن التنسيق يؤثر على أوكرانيا وتوجهها.
كما شدد ماكرون لضيفه الصيني على أهمية "قواعد عادلة للجميع" في مجال التجارة.
ووصل الرئيس الصيني، شي جينبينغ، اليوم الاثنين إلى قصر الإليزيه، في مطلع زيارة دولة إلى فرنسا تستمر يومين، بمناسبة الذكرى الستين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وأجرى الرئيسان أول جلسة مباحثات بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، تطرقت إلى خلافات تجارية عدة مع بكين.
وقال ماكرون: "مستقبل قارتنا سيعتمد بوضوح على قدرتنا على مواصلة تطوير علاقاتنا مع الصين بطريقة متوازنة".
وأشار إلى أن "التنسيق" مع الصين بشأن "الأزمات الكبرى" في أوكرانيا والشرق الأوسط هو أمر "حاسم تمامًا".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت الاثنين أنها ستضغط من أجل منافسة "عادلة" مع الصين، خلال محادثات ستُجريها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الموجود في باريس.
وقالت فون دير لايين، قبل ساعات من اجتماع ثلاثي في باريس مع شي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "علينا أن نتحرّك للتأكّد من أنّ المنافسة عادلة وغير مشوّهة".