الحديث عن التجارة وأوكرانيا يهيمن على قمة شي-ماكرون

هيمن الحديث عن التجارة والحرب الأوكرانية، على اللقاء الذي جمع، اليوم الاثنين، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وأكد الرئيس الفرنسي، خلال استقباله اليوم في قصر الإليزيه، نظيره الصيني، أن التنسيق يؤثر على أوكرانيا وتوجهها.

كما شدد ماكرون لضيفه الصيني على أهمية "قواعد عادلة للجميع" في مجال التجارة.

ووصل الرئيس الصيني، شي جينبينغ، اليوم الاثنين إلى قصر الإليزيه، في مطلع زيارة دولة إلى فرنسا تستمر يومين، بمناسبة الذكرى الستين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.