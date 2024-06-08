"إرم نيوز" يكشف تفاصيل إحالة مرشح للانتخابات الرئاسية في إيران إلى القضاء(فيديو)

مخالفة لقانون الانتخابات

وتعد هذه الخطوة مخالفة لقانون الانتخابات الرئاسية في إيران، حيث يمنع القانون ترويج المرشحين لأنفسهم، قبل إعلان مجلس صيانة الدستور (هيئة مشرفة) الأسماء النهائية للمرشحين المصادق عليهم لخوض الانتخابات.

وأضاف عضو لجنة الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية، مهدي أميري أصفهاني، للتلفزيون الإيراني من دون تسمية المرشح "تم إبلاغ الجهات القضائية بمخالفة أحد المرشحين الرئاسيين بسبب استخدام مرافق الأجهزة التنفيذية (الحكومة) في المقطع الإعلاني الذي تم نشره في مواقع ووسائل إعلام تابعة للمرشح".

وأضاف أن "هذه القضية المخالفة أُحيلت إلى السلطات القضائية مع إرسال مقطع الفيديو الذي ظهر فيه المرشح".

منع نشر صور المرشحين

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أعلنت، الخميس عن منع المرشحين من نشر صورهم في الحملات الدعائية مع صور المرشد الراحل روح الله الخميني، والحالي علي خامنئي، معتبرة ذلك "مخالفة" قانونية للانتخابات.

ومن المقرر أن تنتهي اليوم السبت المهلة التي حددها المجلس لدراسة أهلية المرشحين والمصادقة عليهم، فيما رجح مسؤولون في المجلس تمديد هذه المهلة.

وكان نحو 80 مرشحا من بينهم 4 نساء ترشحوا للانتخابات الرئاسية المبكرة، فيما أعلن المرشح عن الحكومة داود منظور نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة إعداد الموازنة، سحب ترشحه من الانتخابات وذلك في تدوينة له نشرها اليوم السبت.