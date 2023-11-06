اعتقال 90 شخصًا وتسجيل 257 عملاً معاديًا للسامية في باريس منذُ بداية حرب غزة

أعلن مدير شرطة باريس، لوران نونيز، اليوم الأحد، اعتقال 90 شخصًا وتسجيل 257 عملاً معاديًا للسامية في العاصمة الفرنسية، منذُ بداية الصراع بين حماس وإسرائيل في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضاف، وفقًا لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن الأعمال المعادية للسامية سُجلت في باريس والمقاطعات الثلاث للضواحي الداخلية، وهي: فال دو مارن، أوت دو سين، سين سان دوني، موضحًا "أن هذا العدد أكثر مما كان عليه الحال في عام كامل".

وأكد نونيز أن عمليات الاعتقال جرت بسبب الأعمال المعادية للسامية، التي تضمنت "الإهانات والوسوم والعنف"، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك أي شخص من المعتقلين ينتمي إلى الحركة اليمينية المتطرفة.

وأشار إلى أن هناك "أطفالا صغارا يقولون أشياء خطيرة للغاية"، وأيضًا "أشخاصًا أكثر رسوخًا في الدفاع عن القضية المؤيدة للفلسطينيين والذين يخطئون"، مبينًا أنه من بين الأعمال المعادية للسامية المُسجلة تم تقديم 124 شكوى فقط.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إنه جرى تسجيل 857 عملاً معاديًا للسامية في جميع أنحاء فرنسا، منذُ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهو ما يُعادل الأعمال المسجلة خلال العام الماضي بأكمله.

المصدر: صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية