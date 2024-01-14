أوكرانيا تطرح في دافوس صيغة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا

طرحت أوكرانيا صيغة سلام لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو عامين مع روسيا، وذلك خلال اجتماع لمستشاري الأمن القومي من شتى أنحاء العالم في دافوس، الأحد.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، لكنه لم يحضر الجلسة الافتتاحية الصباحية التي ضمت 81 مشاركًا من دول ومنظمات دولية.

ومثّل أندريه يرماك كبير موظفي مكتب زيلينسكي أوكرانيا في محادثات حضرتها بيني بريتزكر وهي الممثلة الأمريكية الخاصة المعنية بتعافي الاقتصاد الأوكراني، وكذلك جيمس أوبراين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية.

وقال يرماك على حسابه عبر "تيليغرام" إن "هناك مشاركين من 18 دولة آسيوية و12 دولة أفريقية و6 من دول أمريكا الجنوبية"، مضيفا أن "دولًا من جنوب العالم تشارك بشكل متزايد في عملنا".