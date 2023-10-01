انفجار قرب مقر البرلمان في أنقرة

وكتب الوزير على منصة إكس في وقت لاحق، أن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت غرينتش).

وشهد محيط منطقة الانفجار انتشارا أمنيا مكثفا، في الوقت الذي توجهت فيه فرق المتفجرات إلى مركبة مشتبه بها قرب وزارة الداخلية.