مندوب أوكراني يلكم عضوًا روسيًا في اجتماع بأنقرة (فيديو)

لكم مندوب أوكراني عضوًا بالوفد الروسي في وجهه، خلال اجتماع لدول البحر الأسود في العاصمة التركية أنقرة، بعدما انتزع منه العلم الأوكراني لمنعه من اقتحام مقابلة يجري تصويرها مع رئيسة الوفد الروسي.

ونشر أوليساندر ماريكوفسكي مقطع فيديو على صفحته على "فيسبوك" يظهر فيه وهو يضرب المندوب الروسي ويستعيد علم بلاده.