"التشويش الروسي" يدفع أوكرانيا للتوقف عن استخدام أسلحة أمريكية حديثة

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن العديد من الذخائر الموجهة عبر الأقمار الصناعية الأمريكية الصنع فشلت في أوكرانيا بمقاومة تكنولوجيا التشويش الروسية، ما دفع كييف إلى التوقف عن استخدام بعضها.

وبحسب مسؤولين عسكريين أوكرانيين كبار، وتقييمات أوكرانية داخلية سرية، حصلت عليها الصحيفة، فإن كييف سحبت أنواعا معينة من الأسلحة المقدمة من الغرب بعد انخفاض معدلات الفاعلية، نتيجة التشويش الروسي.

وأضافت أن "التشويش الروسي شمل أنظمة توجيه الأسلحة الغربية الحديثة، بما في ذلك قذائف المدفعية الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ونظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة، أو HIMARS، الذي يمكنه إطلاق بعض الصواريخ الأمريكية الصنع التي يصل مداها إلى 50 ميلاً".

وأكدت الصحيفة أن هذا التشويش أدى "إلى تآكل قدرة أوكرانيا للدفاع عن أراضيها، وتركت المسؤولين في كييف يطلبون المساعدة بشكل عاجل من البنتاغون للحصول على ترقيات من الشركات المصنعة للأسلحة".

وخلصت الصحيفة إلى أن "قدرة روسيا على مكافحة الذخائر عالية التقنية لها آثار بعيدة المدى على أوكرانيا ومؤيديها الغربيين، ومن المحتمل أن توفر مخططًا لخصومها مثل الصين وإيران، وهي سبب رئيس وراء استعادة القوات الروسية زمام المبادرة والتقدم على طول الطريق".