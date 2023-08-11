لوفيغارو: الصين تكشف عن "عملية تجسس" لحساب الاستخبارات الأمريكية

قالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إن السلطات الصينية، كشفت عملية تجسس على الجيش الصيني لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA).

‏واوضحت الصحيفة، في عددها الصادر، اليوم الجمعة، أن وزارة أمن الدولة الصينية، وبعد تحقيق دقيق، حصلت ‏على أدلة بشأن قيام مواطن بأنشطة تجسس، واتخذت إجراءات ضده وفق القانون".

وأضافت الوزارة أن المشتبه به يدعى "تسنغ"، وهو موظف مهم في مؤسسة صناعية عسكرية أُرسل للدراسة في إيطاليا، وهناك تعرف عليه مسؤول أمريكي من خلال أنشطة اجتماعية مثل حفلات العشاء والنزهات" وتعمقت العلاقة بعد ذلك.

وفقاً للوزارة، كشف المسؤول الأمريكي للمواطن الصيني أنه عضو في وكالة الاستخبارات المركزية، ووعده بدفع مبلغ ضخم والعمل على هجرة أفراد أسرته إلى الولايات المتحدة، مقابل "معلومات حساسة حول الجيش الصيني".

واوضحت وزاة الأمن القومي الصينية، أن المشتبه به وافق على العرض وخضع للتدريب على التجسس ثم عاد إلى الصين بعد انتهاء دراسته في الخارج. ولكن خلال تواجده في الصين، استمر في عقد لقاءات سرية مع عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية عدة مرات، وقدم قدراً كبيراً من المعلومات حول الصين وتلقى أموالاً نظير تجسسه.

وقالت الصحيفة نقلا عن الوزارة الصينية إن القضية أحيلت إلى السلطات المختصة للمراجعة والملاحقة القضائية. وقد حظيت باهتمام كبير في الصين وتصدرت أكثر الموضوعات مشاهدةً والتعليق عليها على موقع التواصل الاجتماعي لصيني Weibo صباح الجمعة.

وكانت بكين أعادت مؤخرا مراجعة قانون مكافحة التجسس لديه. وبموجب هذه التعديلات ، فإن "الاعتماد على منظمات التجسس وعملائها وكذلك الحصول غير المصرح به على "الوثائق والبيانات والمواد والأشياء المتعلقة بالأمن والمصالح الوطنية" قد يشكل جريمة تجسس.

المصدر: صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية