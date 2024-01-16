الصين تستدعي سفير الفيليبين بعد تصريحات بشأن انتخابات تايوان

وحقق لاي تشينغ تي، الذي يعتبر أنّ الجزيرة مستقلّة ويعد بالدفاع عنها ضدّ تهديدات إعادة التوحيد، فوزًا مريحًا في الانتخابات الرئاسية في تايوان السبت.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها ولم تستبعد اللجوء للقوة لاستعادتها يومًا ما، كما لا تقيم بكين علاقات دبلوماسية مع الدول التي تعترف بتايوان وتعارض الاتصالات الرسمية مع تايبيه من قبل القوى الأجنبية.

وهنّأ فرديناند ماركوس الاثنين الرئيس التايواني المنتخب، معلنًا أنّه يتطلّع إلى بدء "تعاون وثيق" معه.

مبدأ الصين الواحدة

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إنّ هذه التصريحات "تشكّل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ الصين الواحدة... وانتهاكًا خطيرًا للالتزامات السياسية التي تعهّدت بها الفيليبين للجانب الصيني وتدخّلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للصين".

وأضافت "نطلب من الجانب الفيليبيني ألا يلعب بالنار بشأن قضية تايوان... وأن يوقِف فورًا تصريحاته وأفعاله غير المبرّرة بشأن القضايا المتعلّقة بتايوان، وأن يتوقف عن إرسال إشارات سيئة إلى القوى الانفصالية لصالح استقلال تايوان".