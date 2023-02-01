بينهم رجل دين.. أذربيجان تعتقل 39 عضوا في شبكة تجسس إيرانية

أعلنت أذربيجان، اليوم الأربعاء، اعتقال أفراد في "شبكة تجسس إيرانية" من بينهم رجل الدين الشيعي مطلب باغيروف.

وقالت وكالة الأنباء الأذربيجانية، إن وزارة الداخلية في البلاد تمكنت من اعتقال 39 شخصا ضمن شبكة التجسس الإيرانية، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يقومون "بأعمال تخريبية تحت ستار الشؤون الدينية في عمليات خاصة".

وأوضحت الوكالة أن "هؤلاء الأشخاص، الذين تظاهروا بأنهم متدينون، نشروا دعاية لصالح إيران على الشبكات الاجتماعية وأساؤوا إلى حرية المعتقدات الدينية في أذربيجان".

وأضافت: "هؤلاء الأشخاص يقومون بالفعل بالواجبات الموكلة إليهم من قبل الأجهزة الخاصة الإيرانية ويخالفون تقليد التسامح الذي نشأ في جمهورية أذربيجان".