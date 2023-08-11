قبل تدخل محتمل في النيجر.. دول غرب أفريقيا تستعد لتشكيل قوة عسكرية

مضت دول غرب أفريقيا، اليوم الجمعة، قدما في خططها لتدخل عسكري محتمل في النيجر عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، رغم أنها لم تفقد الأمل في حل سلمي للأزمة.

وأطاح جيش النيجر بالرئيس السابق محمد بازوم في 26 يوليو تموز، وهو سابع انقلاب يشهده غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات؛ مما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات في منطقة فقيرة تقاتل بالفعل متمردين متشددين.

وأمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أمس الخميس، بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر، قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية بشكل سلمي، لكن جميع الخيارات، ومن بينها العمل العسكري، كانت مطروحة على الطاولة.